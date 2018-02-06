Россия "прикрывает" власти Сирии после химатак - Госдеп

Mladen ANTONOV / AFP

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Госдепартамент США обвинил Россию в том, что она "прикрывает" власти Сирии от ответственности за атаки с применением химического оружия.

"В прошлом месяце госсекретарь (США Рекс Тиллерсон) в Париже обратил внимание на то, что Россия несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и бесчисленное количество сирийцев, пострадавших от химического оружия с тех пор, как она была вовлечена в ситуацию в Сирии. Прикрывая сирийский режим от ответственности, Россия не выполняет свои обязательства", — говорится в заявлении госдепартамента, поступившем в РИА Новости.

В нем подчеркивается необходимость безоговорочного прекращения использования химоружия всеми сторонами в Сирии.

В заявлении также выражается обеспокоенность Вашингтона по поводу сообщений о "применении сирийским режимом хлора против невинных мирных граждан, на сей раз в провинции Идлиб в районе Саракеб".

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"Это уже шестая атака, о которой сообщалось за последние 30 дней. Мы призываем мировое сообщество поднять свой голос и использовать все возможности для оказания давления на режим (президента Сирии Башара) Асада и его сторонников с целью прекращения использования химического оружия и привлечения виновных к ответственности", — отмечается в документе.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече в Париже по вопросам противодействия безнаказанному использованию химоружия, заявил, что сирийские власти 22 января применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. В Госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который "продолжает использовать химоружие".

В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами.

МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.

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Сообщения о новых химических атаках в Сирии стали появляться на фоне проведения целой серии международных консультаций о необходимости расследования подобных преступлений.