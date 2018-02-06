Швейцария отказала российскому миллиардеру Абрамовичу в виде на жительство

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Российский миллиардер Роман Абрамович в 2016 году подавал запрос о предоставлении ему вида на жительство в швейцарском кантоне Вале, но получил отказ, сообщает издание Le Matin Dimanche.

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По данным газеты, информацию о подаче Абрамовичем заявлении подтвердили в муниципалитете Бань кантона Вале, а также в Государственном секретариате по миграции (SEM) и федеральной полиции. В кантоне заявкой очень заинтересовались в связи с перспективой получить еще одного богатого налогоплательщика, и дали предварительное согласие. Газета отмечает, что свое прошение Абрамович подал на основе юридического исключения, которое позволяет очень богатым иностранцам быстро получить вид на жительство, так как они представляют очень важный налоговый интерес.

Однако в 2017 году на запрос миллиардера пришел отказ от властей кантона. По данным издания, осенью Абрамович вновь написал в Берн и получил ответ, что его дело закрыто по срокам давности, но он может вновь подать прошение о виде на жительство. Газета отмечает, что по ее информации этого сделано не было.

Издание не называет причину отказа в предоставлении вида на жительство для Абрамовича, ссылаясь на судебный запрет не разглашать подробности, полученный 2 февраля от кантонального суда кантона Цюриха, куда обратился олигарх.

По швейцарскому законодательству, иностранный гражданин в исключительных случаях, когда он "представляет огромный общественный интерес", может подать прошение о виде на жительство категории В (с правом на работу, сроком на 1 год) или С (с правом постоянного проживания на территории Швейцарии и возможностью позднее подать на гражданство). Крайне редко в таких прошениях отказывают.

По данным издания, за 10 лет было удовлетворено 578 подобных прошений, большинство – в южном кантоне Тичино. Из них 186 запросов поступило от граждан России. В 2014 году подобным юридическим исключением с успехом воспользовался Михаил Ходорковский.

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В обычной практике, для получения вида на жительство в Швейцарии необходимо получить разрешение от властей коммуны, кантона и Конфедерации. При подаче документов на гражданство необходимо также пройти тест на знание одного из государственных языков (для кантона Вале — французского) и истории Швейцарии.

В кантоне Вале расположены такие престижные альпийские курорты как Церматт и Вербье.