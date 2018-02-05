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    Фондовые индексы США рухнули по итогам понедельника

    (обновлено: )30132
    Dow Jones упал ниже отметки в 25000 пунктов, опускаясь в ходе торгов более чем на 1500 пунктов, а по итогам понедельника – на 1175 пунктов, что является максимумом за всю историю индекса.
    Сотрудник в офисе биржи. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Основные фондовые индексы США по итогам понедельника, 5 февраля, рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США, Dow Jones и S&P 500 аннулировали таким образом весь рост за 2018 год.

    По предварительным данным бирж, Dow Jones потерял 4,6%, составив 24345,75 пункта, S&P 500 —4,1%, опустившись до 2648,96 пункта, Nasdaq —3,78%, до 6967,53 пункта.

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    Dow Jones упал ниже отметки в 25000 пунктов, опускаясь в ходе торгов более чем на 1500 пунктов, а по итогам дня – на 1175 пунктов, что является максимумом за всю историю индекса. В процентном соотношении это максимальное падение с августа 2011 года.

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    В пятницу, 2 февраля, министерство труда США сообщило о росте почасовой зарплаты почти на 3% в годовом выражении. Как опасаются инвесторы, эти данные могут стать признаком ускоряющейся инфляции, а усиление инфляционных ожиданий повышает доходность гособлигаций США и увеличивает шансы на подъем ставки ФРС в текущем году.

    "Я думаю, настроение было слишком оптимистичным. Что способствовало росту рынка в январе? Это были не базовые данные, какими бы они не были, а чрезмерная уверенность", — сказал агентству MarketWatch директор по инвестициям в Commonwealth Financial Network Брэд Макмиллан (Brad McMillan).

    Ранее в понедельник сообщалось, что цена на нефть начала резко снижаться

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