наверх
05.02.201823:28
Курсы валют НБУ
  • USD27.89+ 0.02
  • EUR34.84+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Цена на нефть начала резко снижаться

    (обновлено: )29812
    Как отмечается, нефть дешевеет на фоне общего ухудшения инвестиционных настроений. К такому мнению пришли аналитики. Так, биржи АТР закрылись в основном в минусе.
    Бочки с нефтью. Архивное фото
    Carsten ten Brink/flickr.com

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Нефть в понедельник вечером продолжает дешеветь под влиянием общего снижения на глобальных рынках, свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,67% — до 68,12 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,9%, до 64,86 доллара за баррель.

    Нефть дешевеет на фоне общего ухудшения инвестиционных настроений, считают аналитики. Европейские биржи опускаются почти на 1,5%. Биржи АТР закрылись в основном в минусе. Индексы США также торгуются в красной зоне на опасениях скорого ужесточения монетарной политики ФРС. По данным CME Group, 77,5% экспертов считают, что уже на мартовском заседании ФРС базовая ставка будет повышена до 1,5-1,75% годовых.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Политический эксперт Сергей Быков. Архивное фото
    Националистический радикализм крепчает
    Вече Саакашвили в Киеве
    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Пикет Генконсульства Польши во Львове
    Украина - Польша: Бандера раздора