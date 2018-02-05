Цена на нефть начала резко снижаться

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Нефть в понедельник вечером продолжает дешеветь под влиянием общего снижения на глобальных рынках, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,67% — до 68,12 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,9%, до 64,86 доллара за баррель.

Нефть дешевеет на фоне общего ухудшения инвестиционных настроений, считают аналитики. Европейские биржи опускаются почти на 1,5%. Биржи АТР закрылись в основном в минусе. Индексы США также торгуются в красной зоне на опасениях скорого ужесточения монетарной политики ФРС. По данным CME Group, 77,5% экспертов считают, что уже на мартовском заседании ФРС базовая ставка будет повышена до 1,5-1,75% годовых.