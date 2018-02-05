История с "сукиным сыном" продолжается. Дочь Шокина в США подает в суд на Байдена

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Дочь бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина подаст в суд на бывшего вице-президента США Джо Байдена за то, что тот назвал ее отца сукиным сыном, когда рассказывал о его увольнении за шесть часов. Об этом пишет на Facebook журналист Александр Зуб.

Девушка является гражданкой Штатов, поэтому суд состоится там. "Речь, скорее всего, пойдет не только о многомиллионной денежной компенсации, но и о публичных извинениях, что для политика такого уровня равносильно нокдауну на международной арене", — написал он.

Байден сможет избежать наказания только в случае, если докажет, что словосочетание "сукин сын" использовалось как связующее во фразе и для эмоционального усиления его высказывания, считает журналист.

Напомним, ранее Байден рассказал, как добился увольнения Шокина и назвал его "сукиным сыном".