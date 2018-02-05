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    США приступили к сокращению численности войск в Ираке - СМИ

    (обновлено: )4401
    Как сообщили источники в иракском правительстве, коалиция во главе с США впервые с начала борьбы с группировкой в стране достигла договоренности о сокращении военного присутствия.
    Американские солдаты на юге иракского города Мосул
    REUTERS Alaa Al-Marjani

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. США приступили к сокращению численности американских военнослужащих в Ираке впервые с начала борьбы с террористической группировкой "Исламское Государство", сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.

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    По данным агентства, военные перебрасывают группы, перевозят оружие и снаряжение из Ирака в Афганистан. При этом за последние несколько недель страну покинули десятки военнослужащих. Как сообщили агентству источники в иракском правительстве, коалиция во главе с США впервые с начала борьбы с группировкой в стране достигла договоренности о сокращении военного присутствия.

    В декабре 2017 года власти Ирака сообщили о победном завершении войны в стране против ИГ. ИГ захватила многие районы Ирака в 2014 году, включая второй по величине город страны Мосул. В 2017 году после масштабной операции Мосул был освобожден, а затем проведены операции в других менее крупных оплотах террористов.

    Коалиция во главе с США проводит операции против террористов в Ираке с 2014 года.

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