Ученые на пороге создания глобального квантового интернета

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Физики нашли новый метод для передачи больших объемов квантовых данных на большие расстояния, сообщает Phys.org.

Результаты исследования ученых могут привести к развитию в будущем квантовых сетей, таких как глобальный квантовый интернет.

Исследователь Майкл Цвергер и его коллеги из Инсбрукского университета (Австрия) опубликовали статью о новом методе квантовой связи на больших расстояниях в недавнем выпуске Physical Review Letters.

"Мы предоставляем эффективную и масштабируемую схему для квантовой связи на больших расстояниях, — рассказал Цвергер. — Мы считаем, что это будет важным компонентом будущего квантового Интернета, в котором будут передаваться большие объемы квантовых данных".

Новый метод базируется на использовании альтернативного типа квантового ретранслятора — устройства, которое генерирует квантовую запутанность в отдаленных точках в квантовой сети для борьбы с потерей сигнала, в некоторой степени, как усилитель усиливает сигнал в классических сетях связи.

Самым большим преимуществом нового квантового ретранслятора является то, что он позволяет значительно увеличить передачу квантовых данных на большие расстояния, по сравнению с тем, как было раньше. Как правило, по мере увеличения расстояния передачи на каждой ретрансляционной станции требуется больше ресурсов (кубитов).

Используя новый квантовый ретранслятор, количество ресурсов на передаваемый кубит остается постоянным на каждой ретрансляционной станции; т. е. полностью не зависит от расстояния. Это позволяет передавать квантовые данные на сколь угодно большие расстояния с использованием относительно небольшого количества ресурсов. На данный момент новый метод использует несколько сотен кубитов на каждой ретрансляционной станции и может достигать межконтинентальных расстояний.

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