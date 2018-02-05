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    В Британии родился ягненок с пятью копытами

    (обновлено: )215
    Животное имеет три полностью развитые передние ноги с небольшим отростком у одной из них. При этом Hope, по словам хозяев, ведет себя как обычный ягненок и не чувствует никакого дискомфорта.
    В Британии родился ягненок с пятью копытами
    The Northern Echo

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В Великобритании родился ягненок с пятью копытами, сообщает местное издание The Northern Echo.

    Странное животное появилось на свет на ферме в северной части страны. Его владелица сомневалась в том, что пятиногое существо выживет, но дала ему кличку Hope (Надежда с англ.).

    The Northern Echo
    В Британии родился ягненок с пятью копытами

    Животное имеет три полностью развитые передние ноги с небольшим отростком у одной из них. При этом Hope, по словам хозяев, ведет себя как обычный ягненок и не чувствует никакого дискомфорта.

    Как отмечает издание, изначально животное выращивалось на убой, однако после того, как ягненку исполнилось две недели, женщина решила оставить его в качестве питомца.

    Ранее сообщалось, что двуполый ягненок с шестью ногами родился в Восточной Грузии.

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