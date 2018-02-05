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    Турция заявила о ликвидации почти тысячи боевиков с начала операции в Сирии

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (403)

    (обновлено: )6201
    В ходе операции "Оливковая ветвь" 5 февраля ликвидировано 12 членов организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ, заявил турецкий генеральный штаб.
    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    aa.com.tr

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Турецкие вооруженные силы (ВС) с начала операции в сирийском Африне ликвидировали 947 террористов, заявил турецкий генеральный штаб в понедельник.

    Появилось видео воздушной атаки турецких истребителей по территории Сирии
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    "Пятого февраля в ходе операции "Оливковая ветвь" ликвидировано 12 членов террористических организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ. Число террористов, уничтоженных с начала операции, достигло 947", — говорится в заявлении генштаба, полученном РИА Новости.

    Ранее генштаб ВС Турции сообщил о потерях турецкой армии в ходе операции, которые составили 15 человек убитыми и 62 ранеными.

    Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

    Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии.

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