СМИ узнали, кто входит в тайные масонские ложи в Британии

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Некоторые члены парламента и сотрудники ведущих изданий Великобритании состоят в тайных масонских ложах, сообщает The Guardian со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение газеты.

Так, по данным издания, ложа New Welcome ("Новое приветствие") была создана для депутатов, пэров и сотрудников парламента, в ней состоит около 40 человек.

Издание замечает, что ни один из парламентариев в официальных документах не признал принадлежность к масонам. Закон не обязывает это делать, но депутаты могут указать свое членство в ложе добровольно.

В ложу Gallery Lodge ("Ложа галереи") входят политические обозреватели ведущих СМИ Великобритании. Члены Alfred Robbins Lodge ("Ложи Альфреда Роббинса") регулярно организуют собрания в Лондоне. По данным СМИ, ранее членами одной из масонских лож могли быть сотрудники изданий Times, Daily Express, Scotsman, Hansard.

Как отметил глава Объединенной великой ложи Англии Дэвид Стейплз, участие в деятельности лож не противоречит журналистской практике. Другой представитель Объединенной великой ложи Англии сообщил, что в Gallery Lodge состоит 45 человек, а в Alfred Robbins Lodge — 18, однако никто из членов, вступивших в объединения до 2000 года, не указал в качестве рода своей деятельности журналистику или смежные области.

Масонские ложи держат свою деятельность в секрете. При этом известно, что члены ложи для парламентариев не очень любят общаться с членами лож для журналистов.