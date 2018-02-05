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    СМИ узнали, кто входит в тайные масонские ложи в Британии

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    В одну из лож масонов входят политические обозреватели ведущих СМИ Великобритании. По данным СМИ, ранее членами одной из масонских лож могли быть сотрудники изданий Times, Daily Express, Scotsman, Hansard.
    Флаг Великобритании и Северной Ирландии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Некоторые члены парламента и сотрудники ведущих изданий Великобритании состоят в тайных масонских ложах, сообщает The Guardian со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение газеты.

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    Так, по данным издания, ложа New Welcome ("Новое приветствие") была создана для депутатов, пэров и сотрудников парламента, в ней состоит около 40 человек. 

    Издание замечает, что ни один из парламентариев в официальных документах не признал принадлежность к масонам. Закон не обязывает это делать, но депутаты могут указать свое членство в ложе добровольно.

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    В ложу Gallery Lodge ("Ложа галереи") входят политические обозреватели ведущих СМИ Великобритании. Члены Alfred Robbins Lodge ("Ложи Альфреда Роббинса") регулярно организуют собрания в Лондоне. По данным СМИ, ранее членами одной из масонских лож могли быть сотрудники изданий Times, Daily Express, Scotsman, Hansard.

    Как отметил глава Объединенной великой ложи Англии Дэвид Стейплз, участие в деятельности лож не противоречит журналистской практике. Другой представитель Объединенной великой ложи Англии сообщил, что в Gallery Lodge состоит 45 человек, а в Alfred Robbins Lodge — 18, однако никто из членов, вступивших в объединения до 2000 года, не указал в качестве рода своей деятельности журналистику или смежные области.

    Масонские ложи держат свою деятельность в секрете. При этом известно, что члены ложи для парламентариев не очень любят общаться с членами лож для журналистов.

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