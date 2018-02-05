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    В мире

    Масштабные маневры НАТО стартуют в Прибалтике в понедельник

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    НАТО: надо или не надо? (313)

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    По информации Главного штаба эстонских Сил обороны, в учениях "Зимний лагерь" примут участие эстонские кадровые военные, личный состав батальона НАТО из Великобритании и Дании, а также ополченцы из кайтселиита.
    Учения НАТО Saber Strike в Эстонии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Учения Talvelaager 2018 ("Зимний лагерь 2018"), в которых примут участие более тысячи военнослужащих эстонских Сил обороны, размещенного в республике международного батальона НАТО и члены военизированного ополчения кайтселиит ("Союз обороны"), в понедельник начнутся на Центральном армейском полигоне и на стрельбище в Соодла, сообщил Главный штаб эстонских Сил обороны.

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    "В учениях "Зимний лагерь" примут участие эстонские кадровые военные, личный состав батальона НАТО из Великобритании и Дании, а также ополченцы из кайтселиита", — говорится в сообщении.

    На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Боевая батальонная группа НАТО в составе около 1,2 тысячи военнослужащих из Великобритании и Франции была дислоцирована в Тапа с апреля прошлого года. Возглавляет международный батальон Великобритания.

    Великобритания предоставила более 800 военнослужащих и различную боевую технику, в том числе танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, самоходные гаубицы AS90 и бронетранспортеры Bulldog. Франция — более 300 военнослужащих и танки Leclerc, боевые машины пехоты VBCI, бронетранспортеры VAB, бронированные внедорожники VBL. В январе нынешнего года французский контингент сменили военнослужащие Дании.

    Ранее сообщалось, что в Эстонии на авиабазу в Эмари приземлились 12 самолетов F-16 112-й эскадрильи Национальной гвардии Огайо ВВС США.

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