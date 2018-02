В мире отмечают День борьбы с раковыми заболеваниями

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье, 4 февраля в мире отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day).

День был учрежден Международным союзом борьбы против рака (International Union Against Cancer, UICC) с целью привлечения внимания мировой общественности к этой глобальной проблеме.

Ежегодно Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями имеет свою тему. В 2016-2018 годах Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями проводится под девизом "Мы можем. Я могу" (We can. I can), призывая осмыслить то, что может сделать каждый в борьбе против этой болезни и внести свой вклад в кампанию против рака.

Рак – это общее обозначение более 100 болезней, которые могут поражать любую часть тела. Иногда для обозначения этих заболеваний используются также такие термины, как злокачественные опухоли или новообразования. Характерным признаком рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ и способных проникать в близлежащие части тела и распространяться в другие органы. Этот процесс называется метастазом. Именно метастазы являются основной причиной смерти от рака.

Рак развивается из одной клетки. Превращение нормальной клетки в раковую происходит в ходе многоэтапного процесса, представляющего развитие предракового состояния в злокачественную опухоль.

Эти изменения происходят в результате взаимодействия между генетическими факторами человека и тремя типами внешних факторов, включающих физические канцерогены (ультрафиолетовое и ионизирующее излучение); химические канцерогены (асбест, компоненты табачного дыма, афлатоксины (загрязнители пищевых продуктов), мышьяк); биологические канцерогены, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями или паразитами.

Наиболее часто встречаемые типы рака среди мужчин и женщин отличаются друг от друга. У мужчин чаще всего диагностируют рак легкого, рак желудка и рак предстательной железы. В ряде стран рак предстательной железы у мужчин выходит на первое место. У женщин на первом месте – рак молочной железы.

В детской онкологии большинство диагнозов связаны со злокачественными заболеваниями крови и лимфатической системы, либо со злокачественными опухолями солидной структуры, чаще всего саркомами.

Среди основных причин, формирующих заболеваемость раком, как показывает статистика, лидирующую позицию занимает неправильное питание. На втором месте курение. Следует также не увлекаться загаром, не употреблять продукты с красителями и регулярно показываться врачу.

При раннем выявлении и лечении рака смертность от этой болезни можно уменьшить. Существует два способа раннего выявления рака – раннее диагностирование и скрининг (систематическое проведение диагностики опухоли на ранней стадии).

По данным онкологов, на начальной стадии практически все опухоли поддаются терапии, причем в 99% случаев их можно вылечить хирургическим путем. Хорошо поддаются терапии даже на продвинутой стадии опухоли яичников, молочной железы, мужской половой сферы, опухоли головы и шеи, лимфомы.

Начиная с 50 лет каждому человеку не реже одного раза в год следует обследоваться у онколога. Женщина должна посетить гинеколога, проктолога и маммолога, мужчина – сделать рентген легких, обследовать желудок, толстую кишку и предстательную железу. Эти обследования являются ранним подходом к выявлению онкологических заболеваний.

Согласно данным онкологов, при лечении рака на ранней стадии показатель 10-летней выживаемости достигает 95% и более.

За последние годы ситуация с лечением рака в России заметно улучшилась, а уровень помощи, оказываемой в федеральных онкологических центрах, сравним с передовыми заграничными клиниками. В то же время в России остро стоит проблема ранней диагностики и помощи больным в регионах.

Одной из основных проблем остается поздняя диагностика: у половины заболевших онкологию выявляют на третьей или четвертой стадии.

Смертность от онкологических заболеваний в России снизилась за январь-сентябрь 2017 года на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В ноябре 2017 года была утверждена Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2030 года, которая нацелена на разработку и реализацию комплекса мер для профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями, снижение общей смертности от онкологии. Для этого планируется внедрить скрининговые программы для раннего выявления заболеваний, обеспечить пациентов качественными и доступными лекарствами, укрепить кадровый потенциал онкологической службы.

Программой предусмотрено развитие инфраструктуры профильных лечебных учреждений в зависимости от регионов и увеличение финансирования онкологической службы. Также документ предполагает укрепление вертикальной системы управления онкологической службы и взаимодействия со смежными службами.

В 2018 году, по словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, объем средств на медпомощь при онкологии в России будет заметно увеличен, это направление будет приоритетным.

Сегодня в арсенале врачей есть все современные технологии для терапии онкологических заболеваний. Но чтобы добиться успехов в лечении, пациенту нужно доверять врачу, не обращаться к шарлатанам, которые спекулируют на его беде. В настоящее время рак не приговор: это болезнь, с которой можно справиться, которую умеют лечить.