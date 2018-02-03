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    В ООН подсчитали, сколько КНДР заработала на экспорте в обход санкций

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (814)

    (обновлено: )10420
    В документе ООН утверждается, что многие поставки северокорейских грузов проходят через китайские, российские и малайзийские порты, при этом за рубежом осуществляют деятельность более 30 представителей финансовых институтов КНДР.
    Флаг КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Власти Северной Кореи смогли получить около 200 миллионов долларов благодаря экспорту угля, топлива и другой продукции в нарушение санкций СБ ООН, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на отчет экспертов организации.

    По данным издания, предварительный отчет нарушений санкционного режима в отношении Северной Кореи был представлен в профильный комитет ООН.

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    В документе утверждается, что многие поставки северокорейских грузов проходят через китайские, российские и малайзийские порты, при этом за рубежом осуществляют деятельность более 30 представителей финансовых институтов КНДР.

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    Кроме того, эксперты заявили, что Северная Корея десятки раз поставляла оружие в Сирию и помогала Дамаску в разработке химического оружия. Исследователи сообщили, что также располагают доказательствами покупки Мьянмой северокорейских баллистических ракет и конвенционального оружия.

    Как отмечает издание, эксперты ООН предупредили стран-участниц организации о том, что они "упускают шанс подавить попытки режима (лидера КНДР) Ким Чен Ына" разработать собственную ядерную программу.

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    Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванные разведывательные источники в Западной Европе утверждало, что Северная Корея якобы перевозила уголь в Южную Корею и Японию через Россию, вероятно, в нарушение санкций ООН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва соблюдает все международные правила.

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