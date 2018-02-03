Госдеп официально поддержал протесты в Иране против ношения хиджабов

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Госдепартамент США поддержал протесты в Иране против принуждения женщин носить хиджабы.

"США поддерживают иранский народ, который протестует против того, чтобы женщин принуждали носить хиджабы", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении официального представителя ведомства Хезер Науэрт.

В нем содержится осуждение "арестов 29 человек, которые выражали свои права и фундаментальные свободы, выступив против обязательности хиджабов".

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Науэрт отметила приверженность США "правам на свободу вероисповедания, слова и мирных собраний". "У людей должна быть свобода в выборе одежды и в исповедовании той религии, которую они хотят".

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря прошлого года проходят массовые акции протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в Тегеране.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уважение народу Ирана и обещал оказать ему поддержку "в надлежащее время".