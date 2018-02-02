Скоро ли весна? Сурки в США дали свой прогноз

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КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина.

В американском штате Пенсильвания сурок Фил вылез из норы и увидел свою тень, таким образом предсказывая долгую зиму и начало весны через 6 недель, сообщает Reuters.

Между тем, сурок Чак в Нью-Йорке не согласен со своим приятелем и предсказал раннюю весну, не увидев свою тень.

Как принято считать, если сурок выходит из норы и пугается своей тени, значит, зима продлится еще шесть недель. Если он не замечает свою тень, значит, скоро придет весна.

День сурка ежегодно отмечается в США 2 февраля.

Напомним, под Харьковом сурок-предсказатель не увидел своей тени, поэтому весна должна прийти в Украину скоро.