наверх
02.02.201821:32
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Скоро ли весна? Сурки в США дали свой прогноз

    (обновлено: )236
    Как принято считать, если сурок выходит из норы и пугается своей тени, значит, зима продлится еще шесть недель. Если он не замечает свою тень, значит, скоро придет весна.
    Сурок в США
    Из открытых источников

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. 

    День Сурка в США
    Associated Press Gene J. Puskar
    Сегодня отмечается День сурка. Справка
    В американском штате Пенсильвания сурок Фил вылез из норы и увидел свою тень, таким образом предсказывая долгую зиму и начало весны через 6 недель, сообщает Reuters.

    Между тем, сурок Чак в Нью-Йорке не согласен со своим приятелем и предсказал раннюю весну, не увидев свою тень.

    Как принято считать, если сурок выходит из норы и пугается своей тени, значит, зима продлится еще шесть недель. Если он не замечает свою тень, значит, скоро придет весна.

    День сурка ежегодно отмечается в США 2 февраля.

    Напомним, под Харьковом сурок-предсказатель не увидел своей тени, поэтому весна должна прийти в Украину скоро.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Съезд пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность"
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Министерство финансов Украины
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    Флаг Украины и герб России
    Националистический радикализм крепчает