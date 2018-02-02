В джунглях Гватемалы найден таинственный город майя

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Археологи нашли город Майя в джунглях Гватемалы, сообщает National Georgaphic.

Город включает в себя около 60 тысяч различных построек. Здесь сохранились руины домов, дворцов, террас и дорог, а также сложных систем ирригации для орошения земель.

Исследователи нашли город при помощи оптического локатора, который убрал изображения крон деревьев с цифровых снимков местности, и под ними ученые увидели город.

"Находка дает ясно понять, что весь регион был одним большим ареалом расселения, масштабы и плотность которого были сильно недооценены", — говорит один из авторов исследования.

По словам ученых, численность населения цивилизации майя была значительно больше, чем принято считать.

Ранее ее оценивали в пять миллионов человек, в то время как теперь исследователи считают, что можно говорить о 10-15 миллионах.

nationalgeographic.com В джунглях Гватемалы найден город майя

Как сообщалось ранее, археологи из Миланского технического института считают, что найденная загадочная полость внутри пирамиды Хеопса может являться тронным залом, где фараон переходил в "загробный мир".