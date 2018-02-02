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    В мире

    Звучит как сказка. Богатейший человек мира заработал за вечер $6,5 млрд

    (обновлено: )53201
    Общая сумма активов Джеффа Безоса превысила 123 миллиарда долларов, что почти на 30 миллиардов долларов больше идущего на втором месте в списке богатейших людей мира Билла Гейтса.
    Глава Amazon Джефф Безос
    The Verge

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Основатель и главный акционер Amazon Джефф Безос разбогател на 6,5 миллиарда долларов за один вечер, после того, как акции его компании поднялись на 6,2 процента в ходе вечерней сессии 1 февраля. Об этом сообщает Marketwatch.

    Общая сумма его активов превысила 123 миллиарда долларов, что почти на 30 миллиардов долларов больше идущего на втором месте в списке богатейших людей мира Билла Гейтса.

    Начало года оказалось чрезвычайно удачным для Безоса, который заработал 17,4 миллиарда долларов только в январе. Акции Amazon за последний месяц поднялись на 19 процентов. Для сравнения, индекс Dow Jones, объединяющий котировки 30 крупнейших компаний США, вырос за январь на 6 процентов.

    В начале января Безос стал самым богатым человеком в истории. Его состояние превысило 105 миллиардов долларов.

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