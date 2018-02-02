Чешские мужчины получили право уходить в декрет

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В Чехии вступил в силу закон, который позволяет мужчинам брать отпуск по уходу за ребенком после его рождения, сообщает AFP.

Теперь чешские отцы с медицинской страховкой имеют право получать 70% своей зарплаты в течение недели отпуска, согласно поправке, утвержденной парламентом в прошлом году. Также отпуск, который должен быть использован в течение шести недель после рождения ребенка, касается и усыновителей.

"Единственное условие заключается в том, чтобы мужчина был зарегистрирован как отец ребенка в гражданском реестре. Он не обязательно должен быть женат на матери ребенка или жить с ней", — пояснили в чешском департаменте социальной защиты.

Такие законодательные правила действуют уже в 20 странах Евросоюза.

Ранее сообщалось, что основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг собирался в декретный отпуск после рождения второго ребенка.