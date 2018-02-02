В Шанхае горящий микроавтобус врезался в толпу пешеходов у кафе Starbucks

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В Шанхае (Китай) на улице Нанджинг-Уэст-роуд 18 человек получили ранения при автомобильной аварии.
На тротуар возле кафе Starbucks выехал горящий микроавтобус, который врезался в группу пешеходов.
Полиция города уже установила, что водитель авто незаконно перевозил горючие материалы и при этом курил в салоне. В машине также находились шесть человек.
Когда произошло возгорание мужчина запаниковал и резко свернул на тротуар. Все раненые были доставлены в больницу, причем трое из них в критическом состоянии.
Издание CGTN со ссылкой на слова свидетелей сообщает, что в фургоне были газовые баллоны, которые могли вызвать пожар.
上海で歩行者に車突っ込む 18人搬送 現場動画 https://t.co/9qvPvXQ5gzpic.twitter.com/HRBVMpJCfP— 岡三マン (@okasanman) 2 февраля 2018 г.
Напомним, в январе в бразильском городе Рио-де-Жанейро автомобиль врезался в толпу близ пляжа Копакабана. Погибла восьмимесячная девочка, еще минимум 16 человек получили травмы.