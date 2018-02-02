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    В Шанхае горящий микроавтобус врезался в толпу пешеходов у кафе Starbucks

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    В китайском мегаполисе Шанхай произошла авария, в результате которой пострадали 18 человек. В микроавтобусе произошло возгорание, после чего его водитель свернул на тротуар.
    В Шанхае автомобиль врезался в толпу пешеходов у кафе Starbucks
    Фото twitter.com/CGTNOfficial

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В Шанхае (Китай) на улице Нанджинг-Уэст-роуд 18 человек получили ранения при автомобильной аварии.

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    На тротуар возле кафе Starbucks выехал горящий микроавтобус, который врезался в группу пешеходов.

    Полиция города уже установила, что водитель авто незаконно перевозил горючие материалы и при этом курил  в салоне. В машине также находились шесть человек.

    Когда произошло возгорание мужчина запаниковал и резко свернул на тротуар. Все раненые были доставлены в больницу, причем трое из них в критическом состоянии.

    Издание CGTN со ссылкой на слова свидетелей сообщает, что в фургоне были газовые баллоны, которые могли вызвать пожар.

    Напомним, в январе в бразильском городе Рио-де-Жанейро автомобиль врезался в толпу близ пляжа Копакабана. Погибла восьмимесячная девочка, еще минимум 16 человек получили травмы.

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