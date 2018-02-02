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    Нельзя смеяться над Трампом. США отказали Марадоне в американской визе

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    Знаменитый в прошлом футболист собирался посетить США для подачи иска против своей экс-супруги, однако незадолго до этого он с насмешкой высказался об американском лидере.
    Диего Марадона. Архивное фото
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 фев – РИА Новости Украина. Власти США отказали легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне в получении американской визы из-за его насмешек над президентом Дональдом Трампом, заявил адвокат спортсмена.

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    По словам адвоката Матиаса Морлы, причиной отказа стали слова Марадоны в адрес Трампа в интервью каналу Telesur.

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    "Когда мы занимались оформлением визы, я сказал ему: "Диего, пожалуйста, не говори о Соединенных Штатах". И в интервью Telesur буквально вторым вопросом его спрашивают, что он думает о Дональде Трампе. "Да он мелочь", — отвечает Марадона", — рассказал Морла в эфире America TV.

    Футболист собирался посетить США для подачи иска против своей экс-супруги.

    Марадона известен левыми политическими взглядами и длительными отношениями с правительством Венесуэлы и Кубы. Он называл себя другом Уго Чавеса и поддерживал его курс на боливарианскую революцию. Футболист в свое время обещал добавить его портрет к своей коллекции татуировок (у него уже вытатуированы портреты Эрнесто Че Гевары и Фиделя Кастро).

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