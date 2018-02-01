Минфин США закрыл часть "кремлевского доклада"

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Минфин США принял решение закрыть часть "кремлевского доклада" во избежание вывода активов упомянутыми в нем лицами, говорится в заявлении ведомства, предоставленном по запросу РИА Новости.

"Минфин включил закрытое приложение в отчет, чтобы избежать потенциального ухода активов указанных в нем лиц и организаций, а также для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации", — говорится в заявлении.

Минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

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Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые санкции против России будут введены "в ближайшем будущем", Вашингтон уже работает над ними.