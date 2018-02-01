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    Трамп в третий раз номинирован на Нобелевскую премию мира

    (обновлено: )5201
    По мнению директора Института исследования проблем мира (PRIO) Хенрика Урдаля, американские президент достоин Нобелевской премии за приверженность идеологии "борьбы за мир с помощью силы" и другие заслуги.
    Дональд Трамп
    MANDEL NGAN / AFP

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп третий год подряд попадает в число кандидатов, претендующих на получение Нобелевской премии мира, сообщает норвежское издание Nettavisen со ссылкой на директора норвежского Института исследования проблем мира (PRIO) Хенрика Урдаля.

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    "Я могу подтвердить, что мы получили сообщение о выдвижении, и что Трамп был номинирован на премию. Однако я не могу говорить о том, кто стоит за его выдвижением. Это конфиденциальная информация. Могу сказать лишь, что инициатива принадлежит американцу", — приводит Nettavisen слова Урдаля.

    Директор института также сообщил, что тот же человек выдвигал кандидатуру Трампа и в предыдущие годы. По мнению Урдаля, американские президент достоин этой награды за приверженность идеологии "борьбы за мир с помощью силы" и другие заслуги.

    Издание напоминает, что четыре предыдущих президента США уже были лауреатами премии.

    Имена обладателей премии будут объявлены в октябре 2018 года. Традиционно списки номинантов не публикуются, однако некоторые имена попадают в прессу. Обычно на премию выдвигается несколько сотен человек, имена тех, кто выдвигает кандидатов, по традиции не разглашаются 50 лет.

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