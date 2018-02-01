В США прокомментировали "кремлевский список"

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина, Татьяна Калмыкова. Конгресс разочарован отсутствием санкций по "кремлевскому докладу" и будет проводить слушания по данному вопросу. Об этом заявил РИА Новости сенатор Бен Кардин, который является заместителем председателя комитета по международным делам.

"Они (администрация — Ред.) не сделали этого, и мы разочарованы, что никакие (санкции — Ред.) не были введены", — сказал он, отвечая на вопрос, считает ли он, что против внесенных в "кремлевский доклад" лиц будут введены санкции.

По его словам, конгресс "будет внимательно следить" за ситуацией вокруг "кремлевского доклада" и "проводить слушания" по этому вопросу.

"Сложно поверить, что никакие санкции не будут введены в результате законодательного акта. Президент (США Дональд Трамп — Ред.), я считаю, полностью противоречит тому, что намеревался сделать конгресс", — добавил он.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".