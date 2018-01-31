Фото дня. Лунный хет-трик: астрономическое чудо порадовало землян

В среду земляне смогли наблюдать уникальное тройное астрономическое явление: суперлуние, "голубая Луна" и лунное затмение. Все это происходило одновременно. Затмение началось после 14:00 и продолжалось в течение трех часов.

Лучше всего его будет видно в России, Австралии, Восточной Азии и США. А его отблеск можно увидеть и в Украине.

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Сама "кровавая луна" не является редкостью, однако наблюдать ее одновременно с полным затмением удается нечасто. В последний раз подобное явление наблюдалось около 150 лет назад, а следующие крупные суперлуния ожидаются 31 декабря 2028 года и 31 января 2037 года.

Первыми "кровавую луну" смогли увидеть жители западного полушария планеты.

Суперлуние — это астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. При этом наиболее яркий красный оттенок создается за счет того, что небесное тело находится в тени планеты, и на его поверхность попадает только часть света.