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    В мире

    Пусть ловит мышей! Служебного кота МИД Британии запретили кормить

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    Кота Палмерстона настолько часто подкармливали рядовые работники министерства, что он перестал справляться со своей главной обязанностью – ловлей мышей.
    Кот Палмерстон
    Из открытых источников

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. 

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    Постоянный замглавы британского МИД Саймон МакДональд разослал всем подчиненным служебную записку с просьбой не кормить служебного кота-мышелова Палмерстона, сообщил The Telegraph.

    К подобной мере пришлось прибегнуть из-за распространившихся в ведомстве слухов, что Палмерстона якобы настолько часто подкармливали рядовые работники министерства, что он перестал справляться со своей главной обязанностью – ловлей мышей.

    Источники Telegraph в британском МИД заявили, что, вопреки слухам, "не замечали перемен в талии животного".

    Однако, как сообщает СМИ, и самого МакДональда ранее публично заставали за подкармливанием служебного кота.

    Напомним, в прошлом году в Великобритании в возрасте 32 лет умер самый старый в мире кот по кличке Nutmeg (Мускатный орех).

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