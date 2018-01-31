Пусть ловит мышей! Служебного кота МИД Британии запретили кормить

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КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина.
Постоянный замглавы британского МИД Саймон МакДональд разослал всем подчиненным служебную записку с просьбой не кормить служебного кота-мышелова Палмерстона, сообщил The Telegraph.
К подобной мере пришлось прибегнуть из-за распространившихся в ведомстве слухов, что Палмерстона якобы настолько часто подкармливали рядовые работники министерства, что он перестал справляться со своей главной обязанностью – ловлей мышей.
Источники Telegraph в британском МИД заявили, что, вопреки слухам, "не замечали перемен в талии животного".
Однако, как сообщает СМИ, и самого МакДональда ранее публично заставали за подкармливанием служебного кота.
Напомним, в прошлом году в Великобритании в возрасте 32 лет умер самый старый в мире кот по кличке Nutmeg (Мускатный орех).