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    Министр здравоохранения США признался, что имеет украинские корни

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    Министр заявил, что для него честь стать 24-м министром здравоохранения и социальных услуг в Соединенных Штатах: "Только в Америке выпадает такая возможность внуку и правнуку иммигрантов из Ливана, Украины, Англии и Швейцарии".
    Алекс Азар
    wikipedia

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. 

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    Defenseimagery.mil
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    Министр здравоохранения и социальных услуг США Алекс Азар признался, что имеет в своем роду украинские корни, сообщает "Укринформ".

    "Для меня честь стать сегодня 24-м министром здравоохранения и социальных услуг — здесь, в Соединенных Штатах. Только в Америке выпадает такая возможность внуку и правнуку иммигрантов из Ливана, Украины, Англии и Швейцарии", – сказал Азар во время церемонии приведения к присяге в Белом доме.

    В свою очередь американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что новый министр приложит все усилия, чтобы граждане США получили доступное и качественное лечение.

    Напомним, звезда гламура 36-летняя Пэрис Хилтон обручилась с 32-летним актером и моделью украинского происхождения Крисом Зилкой.

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