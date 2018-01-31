Министр здравоохранения США признался, что имеет украинские корни

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина.

Министр здравоохранения и социальных услуг США Алекс Азар признался, что имеет в своем роду украинские корни, сообщает " Укринформ ".

"Для меня честь стать сегодня 24-м министром здравоохранения и социальных услуг — здесь, в Соединенных Штатах. Только в Америке выпадает такая возможность внуку и правнуку иммигрантов из Ливана, Украины, Англии и Швейцарии", – сказал Азар во время церемонии приведения к присяге в Белом доме.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что новый министр приложит все усилия, чтобы граждане США получили доступное и качественное лечение.

Напомним, звезда гламура 36-летняя Пэрис Хилтон обручилась с 32-летним актером и моделью украинского происхождения Крисом Зилкой.