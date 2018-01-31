Глава Службы внешней разведки РФ, находясь под санкциями, посетил США

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Лидер демократов в сенате Чарльз Шумер потребовал от Белого дома объяснений по поводу визита в США главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина.

О том, что Нарышкин побывал в США для обсуждения вопросов борьбы с терроризмом, в эфире телеканала "Россия-1" сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Администрация (президента США Дональда) Трампа должна немедленно четко ответить на вопросы. Кто именно из американских представителей встречался с ним (с Нарышкиным)", — заявил Шумер, слова которого приводит газет Politico.

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Сенатор выразил уверенность в том, что глава СВР "приезжал не один". Он потребовал ответа на вопрос, кто из официальных лиц, подпадающих под американские санкции, сопровождал Нарышкина.

Минфин США опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ, в том числе и Нарышкин, а также крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

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Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые санкции против России будут введены "в ближайшем будущем", Вашингтон уже работает над ними.