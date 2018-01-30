Появилось фото бури на Юпитере

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Американское аэрокосмическое агентство (NASA) разместило фотографию бури, бушующей на северном полюсе Юпитера.

Снимок был сделан в декабре автоматической станцией Juno, которая находится на орбите Юпитера. В тот момент зонд находился примерно в девяти тысячах километров от облачного слоя планеты.

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Аппарат Juno запустили с мыса Канаверал в августе 2011 года, через пять лет он вышел на стабильную орбиту вокруг Юпитера.

Станция сближается с пятой от Солнца планетой один раз в 53 дня.

Ранее автоматическая станция Juno получила снимки облаков, опоясывающих южный полюс Юпитера.