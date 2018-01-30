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    В мире

    Появилось фото бури на Юпитере

    (обновлено: )136
    Снимок бури, бушующей на северном полюсе Юпитера, был сделан в декабре станцией Juno. В тот момент зонд находился примерно в 9000 километров от облачного слоя планеты.
    Буря, бушующая на северном полюсе Юпитера
    twitter.com/NASA

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Американское аэрокосмическое агентство (NASA) разместило фотографию бури, бушующей на северном полюсе Юпитера.

    Снимок был сделан в декабре автоматической станцией Juno, которая находится на орбите Юпитера. В тот момент  зонд находился примерно в девяти тысячах километров от облачного слоя планеты.

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    Аппарат Juno запустили с мыса Канаверал в августе 2011 года, через пять лет он вышел на стабильную орбиту вокруг Юпитера.

    Станция сближается с пятой от Солнца планетой один раз в 53 дня.

    Ранее автоматическая станция Juno получила снимки облаков, опоясывающих южный полюс Юпитера.

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