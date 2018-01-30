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    США напомнили о существовании секретной части "кремлевского доклада"

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    США - Россия: санкции преткновения (635)

    (обновлено: )38201
    Секретная часть так называемого "кремлевского доклада", который во вторник представило министерство финансов США, может содержать имена, которые не включены в несекретную часть, говорится в опубликованном документе.
    Вашингтон. Архивное фото
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    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В секретный "кремлевский список" США могут войти менее высокопоставленные чиновники РФ или лица с состоянием менее одного миллиарда долларов, сообщает американский минфин.

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    Согласно пресс-релизу минфина, переданное конгрессу секретное приложение к обнародованному ранее списку "может включать" лиц, не вошедших в основной список, и такие лица "могут занимать должности ниже упомянутых в несекретном докладе (лиц) или иметь состояние ниже 1 миллиарда долларов".

    "Министерство финансов в секретной части этого доклада предоставляет дополнительную информацию. В эту секретную часть могут быть включены лица, которых нет в несекретном докладе", — говорится в документе.

    Минфин США в ночь на вторник опубликовал так называемый "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что против них могут быть введены санкции США.

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