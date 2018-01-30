Луна во вторник подойдет к Земле на минимальное расстояние

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Луна во вторник днем, 30 января, подойдет к Земле на минимальное расстояние в 358 994 километра, а уже 31 января в случае ясной погоды можно будет наблюдать Суперлуние, прогнозируют астрономы.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 километров и время прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на 3 дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают довольно редко. Два январских полнолуния — 2 и 31 января 2018 года — считаются Суперлуниями.

"Второе январское Суперлуние 31 января 2018 года совпадает с полным затмением Луны. Разница между перигеем и полнолунием составит около 28 часов", — отмечают астрономы.

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Это затмение уникально тем, что Луна во время затмения будет находиться вблизи точки перигея (ближайшая к Земле точка орбиты Луны), то есть в земную тень войдет Суперлуна. Видимый диаметр спутника Земли увеличится примерно на 8 процентов. Это второе Суперлуние 2018 года. Первое и самое близкое состоялось 2 января 2018 года.

Согласно прогнозам, явление можно будет наблюдать из Восточной Европы, Восточной Африки, Азии, Австралии, Тихого океана и Северной Америки.

Луна в ходе своего движения по орбите погрузится в южную часть тени Земли. Земная тень полностью затмит видимую поверхность Луны, придав нашему спутнику красновато-бурый оттенок. Максимальная теневая фаза составит 1.32, что немного больше, чем во время прошлого полного затмения 28 сентября 2015 года.

Во время затмения Луна будет располагаться в созвездии Рака и пройдет через южную часть тени Земли. Северный край Луны сам по себе достаточно темный, окажется практически в центре тени.