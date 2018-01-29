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    В школе Португалии произошла стрельба. Погиб человек

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    Стрельба произошла на школьном дворе во время спора между членами двух семей. По данным правоохранителей, в это время школа была закрыта.
    Школа в Португалии, где произошла стрельба
    dn.pt

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Португалии в городе Назаре произошла стрельба в школе, в результате чего погиб человек. Об этом рассказали в полиции и в дирекции школы, сообщает Reuters.

    По словам комиссара полиции Бруно Соареса, стрельба произошла на школьном дворе во время спора между членами двух семей. По данным правоохранителей, в это время школа была закрыта.

    В результате происшествия получил ранения 67-летний мужчина. Он скончался по дороге в медучреждение.

    В полиции, комментируя этот случай, заявили, что подобного рода происшествия в школах Португалии встречаются крайне редко.

    Несколько дней назад в результате стрельбы в высшей школе в американском штате Кентукки погибли два человека.

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