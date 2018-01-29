"Надеемся, что Киев изменит свое решение". В МИД Польши выступили с заявлением

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Польша ожидает, что Киев отменит принятый ранее мораторий на эксгумацию польских захоронений в Украине. Об этом в интервью для еженедельника "Do Rzeczy" заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает "ЕП".

В частности, он подчеркнул, что со стороны Киева и Варшавы существуют различные интерпретации истории с обеих сторон, проблема моратория на поиск, эксгумацию и оказание почестей полякам, погибших на территории Украины.

"Однако, состоится встреча на уровне заместителей премьер-министров, и мы надеемся, что Киев изменит свое решение", — сказал он.

По словам Чапутовича, когда он занял свой пост, то к нему позвонил глава МИД Украины Павел Климкин и политики договорились о встрече, чтобы обсудить вопрос отмены моратория.

Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации УН-УПА, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти в Украине. Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах.