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    В США самолет экстренно сел на автомагистраль

    (обновлено: )24311
    Как сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), самолет следовал в местный аэропорт John Wayne, когда пилот сообщил о проблемах с двигателем.
    В США самолет экстренно сел на автомагистраль
    NBC Los Angeles

    КИЕВ, 29 янв - РИА Новости Украина. Одномоторный самолет Beechcraft G33 совершил экстренную посадку на автомобильную дорогу недалеко от города Лос-Анджелес, пострадавших нет, сообщает телеканал NBC Los Angeles.

    Инцидент произошел в воскресенье вечером по местному времени (утро понедельника по Киеву) в районе города Коста-Меса. Как сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), самолет следовал в местный аэропорт John Wayne, когда пилот сообщил о проблемах с двигателем.

    По данным пожарного управления города, находившиеся в самолете люди покинули воздушное судно, в результате инцидента никто не пострадал.

    Ранее сообщалось, что аэропорту в Херсона совершил незапланированную посадку самолет, который выполнял рейс Шарм-эль-Шейх — Кривой Рог. В Днепропетровской области лайнер не смогли принять из-за плохой погоды.

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