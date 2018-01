В США самолет экстренно сел на автомагистраль

КИЕВ, 29 янв - РИА Новости Украина. Одномоторный самолет Beechcraft G33 совершил экстренную посадку на автомобильную дорогу недалеко от города Лос-Анджелес, пострадавших нет, сообщает телеканал NBC Los Angeles.

Инцидент произошел в воскресенье вечером по местному времени (утро понедельника по Киеву) в районе города Коста-Меса. Как сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), самолет следовал в местный аэропорт John Wayne, когда пилот сообщил о проблемах с двигателем.

Plane landed on the 55 North we just missed it! pic.twitter.com/CA3lk8HM1T