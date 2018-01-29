Постпред США при ООН призвала "Грэмми" не смешивать музыку и политику

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала организаторов музыкальной премии "Грэмми" не смешивать музыку и политику после миниатюры с участием экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон на вручении премии.

Во время мероприятия на экранах появлялись видеоролики, на которых ведущий церемонии Джеймс Корден "прослушивал" известных людей для аудиоверсии книги Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа". В одной из таких миниатюр приняла участие бывший соперник американского президента на выборах демократ Клинтон.

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"Всегда любила премии "Грэмми", но чтение актерами (книги) "Огонь и ярость" погубило ее. Не портите мусором хорошую музыку. Некоторые из нас любят музыку без добавления политики", — написала Хейли в своем официальном Twitter-аккаунте.

I have always loved the Grammys but to have artists read the Fire and Fury book killed it. Don’t ruin great music with trash. Some of us love music without the politics thrown in it. — Nikki Haley (@nikkihaley) 29 января 2018 г.

​Книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" вышла в продажу 9 января и стала бестселлером в США. В книге, в частности, сообщается, что Дональд Трамп не рассчитывал стать президентом США, его супруга Мелания была в шоке от перспективы стать первой леди, а некоторые советники Трампа были обеспокоены психическим здоровьем президента. Белый дом категорически опроверг содержание книги Вулффа, а личный адвокат Трампа направил автору и издателю письма с требованием приостановить публикацию и распространение книги.