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    Постпред США при ООН призвала "Грэмми" не смешивать музыку и политику

    (обновлено: )24801
    Реакция Никки Хейли последовала после того, как в одной из миниатюр во время вручения премии "Грэмми" приняла участие бывший соперник американского президента на выборах демократ Клинтон.
    Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли
    @Makeiev

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала организаторов музыкальной премии "Грэмми" не смешивать музыку и политику после миниатюры с участием экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон на вручении премии.

    Во время мероприятия на экранах появлялись видеоролики, на которых ведущий церемонии Джеймс Корден "прослушивал" известных людей для аудиоверсии книги Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа". В одной из таких миниатюр приняла участие бывший соперник американского президента на выборах демократ Клинтон.

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    "Всегда любила премии "Грэмми", но чтение актерами (книги) "Огонь и ярость" погубило ее. Не портите мусором хорошую музыку. Некоторые из нас любят музыку без добавления политики", — написала Хейли в своем официальном Twitter-аккаунте.

    ​Книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" вышла в продажу 9 января и стала бестселлером в США. В книге, в частности, сообщается, что Дональд Трамп не рассчитывал стать президентом США, его супруга Мелания была в шоке от перспективы стать первой леди, а некоторые советники Трампа были обеспокоены психическим здоровьем президента. Белый дом категорически опроверг содержание книги Вулффа, а личный адвокат Трампа направил автору и издателю письма с требованием приостановить публикацию и распространение книги.

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