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    В мире

    В Финляндии стал известен победитель президентских выборов

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    Действующий президент Финляндии Саули Ниинистё фактически переизбран на второй срок, свидетельствуют данные обработки более половины бюллетеней. Ниинистё побеждает, опередив ближайшего соперника в шесть раз.
    Президент Финляндии Саули Ниинистё
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 янв – РИА Новости Украина. Нынешний президент Финляндии, баллотирующийся на второй срок, Саули Ниинистё побеждает на президентских выборах, после подсчета 52,2% голосов, набрав 64,4% голосов избирателей, сообщает минюст страны.

    "Саули Ниинистё набирает 64,4% голосов, Пекка Хаависто 11%, Лаура Хухтасаари 6%, Пааво Вяюрюнен 6,1%, другие кандидаты менее пяти процентов", — говорится в сообщении.

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    Окончательные официальные итоги выборов президента Финляндии будут объявлены минюстом во вторник, 30 января.

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