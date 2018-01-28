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    Число жертв массового расстрела в бразильском клубе возросло до 18

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    В бразильской Форталезе произошло нападение на ночной клуб, в который приехали более десятка преступников на трех авто. Они открыли беспорядочный огонь во дворе заведения.
    Место расстрела в бразильском ночном клубе
    Фото телеканала Todo Noticias

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Число жертв стрельбы в клубе в бразильской Форталезе возросло до 18, сообщает телеканал Todo Noticias со ссылкой на полицию.

    Автомобиль въехал в толпу рядом с пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро
    REUTERS Lucas Landau
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    Ранее сообщалось о десяти погибших и шести раненых.

    По данным полиции, большинство жертв атаки — женщины. Нападавшие прибыли в клуб на трех автомобилях. Число преступников точно неизвестно. "Некоторые говорят, что внезапно появились десятки человек. Другие уверяют, что в общей сложности было 15 вооруженных преступников", — приводит телеканал заявление полиции города.

    По словам представителя полиции Андре Косты, атака была "очень хорошо организована и спланирована". Он также отметил, что нападавшие скорее всего являются членами группировки "Guardianes del Estado" (Стражи государства — ред.).

    Атака произошла утром в субботу в бедном районе Форталезы. Группа вооруженных людей подъехала к клубу и без разбора начала стрелять на внутреннем дворе. Причиной происшествия могли стать разбирательства из-за наркотиков.

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