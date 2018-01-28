Число жертв массового расстрела в бразильском клубе возросло до 18

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Число жертв стрельбы в клубе в бразильской Форталезе возросло до 18, сообщает телеканал Todo Noticias со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось о десяти погибших и шести раненых.

По данным полиции, большинство жертв атаки — женщины. Нападавшие прибыли в клуб на трех автомобилях. Число преступников точно неизвестно. "Некоторые говорят, что внезапно появились десятки человек. Другие уверяют, что в общей сложности было 15 вооруженных преступников", — приводит телеканал заявление полиции города.

По словам представителя полиции Андре Косты, атака была "очень хорошо организована и спланирована". Он также отметил, что нападавшие скорее всего являются членами группировки "Guardianes del Estado" (Стражи государства — ред.).

Атака произошла утром в субботу в бедном районе Форталезы. Группа вооруженных людей подъехала к клубу и без разбора начала стрелять на внутреннем дворе. Причиной происшествия могли стать разбирательства из-за наркотиков.