наверх
28.01.201812:05
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп рассекретит документ о расследовании против него

    (обновлено: )12010
    Документ представляет из себя четырехстраничный доклад, который был составлен помощниками главы комитета по разведке Палаты представителей США - Девина Нунеса.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    JIM WATSON / AFP

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп рассекретит документ о неправомерном расследовании против него, сообщает The Washington Post.

    Речь Дональда Трампа в Давосе. Видео
    Facebook.com/Телеканал "Прямой"
    Давос-2018. Речь Дональда Трампа

    Между тем, как пишет издание, в американском Минюсте считают, что публиковать документ было бы "чрезвычайно безрассудным".

    По данным СМИ, указанный документ — это четырехстраничный доклад, который был составлен помощниками главы комитета по разведке Палаты представителей США — Девина Нунеса.

    Комитет занимается расследованием "вмешательства России в президентские выборы в США", а также изучает сообщения о предвзятости министерства юстиции по отношению к Трампу. Согласно заявлениям республиканцев, в документе речь идет о неправомерной слежке спецслужб в период предвыборной гонки с тем, чтобы подорвать кампанию Трампа.

    Как считает сам Трамп, публикация документа прольет свет на ситуацию.

    Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп недоволен деятельностью заместителя министра юстиции и генпрокурора Рода Розенстайна и несколько раз обсуждал возможность его увольнения из-за фрустрации по поводу вменяемых ему "связей с Россией".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает