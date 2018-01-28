Трамп рассекретит документ о расследовании против него

JIM WATSON / AFP

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп рассекретит документ о неправомерном расследовании против него, сообщает The Washington Post.

Между тем, как пишет издание, в американском Минюсте считают, что публиковать документ было бы "чрезвычайно безрассудным".

По данным СМИ, указанный документ — это четырехстраничный доклад, который был составлен помощниками главы комитета по разведке Палаты представителей США — Девина Нунеса.

Комитет занимается расследованием "вмешательства России в президентские выборы в США", а также изучает сообщения о предвзятости министерства юстиции по отношению к Трампу. Согласно заявлениям республиканцев, в документе речь идет о неправомерной слежке спецслужб в период предвыборной гонки с тем, чтобы подорвать кампанию Трампа.

Как считает сам Трамп, публикация документа прольет свет на ситуацию.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп недоволен деятельностью заместителя министра юстиции и генпрокурора Рода Розенстайна и несколько раз обсуждал возможность его увольнения из-за фрустрации по поводу вменяемых ему "связей с Россией".