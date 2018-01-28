Трамп признался, кто пишет его знаменитые твиты

JIM WATSON / AFP
КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина.Evening Standard.
По словам Трампа, он временами пишет твиты, сидя в кровати, иногда — за завтраком или ланчем.
"Говоря в целом, я могу сделать это ранним утром или вечером. Но если я слишком занят в течение дня… я порой просто надиктовываю что-нибудь очень быстро и поручаю кому-нибудь из моих людей опубликовать это", — рассказал Трамп в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.
Полное интервью ожидается на британском телеканале iTV в воскресенье.
Напомним, ранее социальная сеть Twitter сообщила, что не будет блокировать учетные записи "мировых лидеров", чтобы сохранить доступ к информации.