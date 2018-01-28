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    Трамп признался, кто пишет его знаменитые твиты

    (обновлено: )14010
    По словам Трампа, он временами пишет твиты, сидя в кровати, иногда - за завтраком или ланчем: "Говоря в целом, я могу сделать это ранним утром или вечером. Но если я слишком занят в течение дня... я порой просто надиктовываю что-нибудь".
    Дональд Трамп
    JIM WATSON / AFP

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. 

    Дональд Трамп и его супруга Мелания
    REUTERS Jonathan Ernst
    Короля играет свита, а Трампа - его женщины
    Президент США Дональд Трамп заявил, что часто пишет сообщения в свой Twitter сам, но если сильно занят — надиктовывает своим подчиненным, пишет издание Evening Standard.

    По словам Трампа, он временами пишет твиты, сидя в кровати, иногда — за завтраком или ланчем.

    "Говоря в целом, я могу сделать это ранним утром или вечером. Но если я слишком занят в течение дня… я порой просто надиктовываю что-нибудь очень быстро и поручаю кому-нибудь из моих людей опубликовать это", — рассказал Трамп в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

    Полное интервью ожидается на британском телеканале iTV в воскресенье.

    Напомним, ранее социальная сеть Twitter сообщила, что не будет блокировать учетные записи "мировых лидеров", чтобы сохранить доступ к информации.

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