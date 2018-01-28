Исследования показали новую опасность сахара

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Ученые из Китая и Великобритании сообщили, что диабет и высокий уровень сахара в крови связаны с продолжительными когнитивными расстройствами, сообщается в журнале Diabetologia.

В исследовании приняли участие более пяти тысяч пожилых людей. В ходе научной работы была проанализирована взаимосвязь между показателями гликированного гемоглобина (HbA1c), отражающего среднее содержание сахара в крови, и когнитивными нарушениями за период около десяти лет.

Как показало исследование, чем выше уровень HbA1c, тем быстрее происходит снижение когнитивных способностей.

Таким образом, как отмечают ученые, контроль уровня сахара в крови поможет предотвратить последующее ухудшение работы головного мозга человека.

Учеными учитывался уровень холестерина, индекс массы тела, психическое состояние, алкогольную и никотиновую зависимости, хронические заболевания, уровень образования, семейное положение и многие другие характеристики.

Результаты исследования показали, что у людей, страдающих от диабета или имеющих к нему предрасположенность, наблюдалось ускоренное снижение когнитивной функции.

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