Финляндия в воскресенье выбирает нового президента

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В воскресенье, 28 января, в двадцать первый раз в Финляндии пройдут выборы президента, сообщает министерство юстиции страны.

Досрочно уже проголосовали 36,6% избирателей, или 1,55 миллиона человек, включая премьер-министра и президента страны. Всего в Финляндии зарегистрированы 4,2 миллиона избирателей.

"Избирательные участки откроются в 9.00 и закроются в 20.00. Голосование пройдет в 13 избирательных округах в Финляндии, а также зарубежных дипломатических миссиях страны по всему миру. Голосовать могут граждане, начиная с 18 лет", — говорится в сообщении.

Помимо действующего президента Саули Ниинистё, на главный пост в стране претендуют: депутат парламента, кандидат от Социально-демократической партии Туулу Хаатайнен, кандидат от партии "Истинные финны" Лаура Хухтасаари, Пекка Хаависто от партии "Союз зеленых", Мерья Кюллёнен от "Левого союза", Нильс Торвальдс от Шведской народной партии, экс-премьер Матти Ванханен от "Финляндского центра", член Европарламента Пааво Вяюрюнен.

Ожидается, что выборы пройдут в один тур, но в случае необходимости проведения второго тура он намечен на 11 февраля.

Напомним, в Чехии экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, проигравший во втором туре президентских выборов действующему главе государства Милошу Земану, в выступлении перед своими сторонниками признал поражение и поздравил с победой Земана.