"Дело РФ". Трамп хотел уволить замгенпрокурора США

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп недоволен деятельностью заместителя министра юстиции и генпрокурора Рода Розенстайна и несколько раз обсуждал возможность его увольнения из-за фрустрации по поводу вменяемых ему "связей с Россией", сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Согласно телеканалу, скорее всего, президент не станет прибегать к данным мерам, однако недовольство Трампа демонстрирует его озабоченность ситуацией в отношении продолжающегося расследования. Как отмечается, Дональд Трамп называет расследование "охотой на ведьм" и хочет "положить конец" делу.

Ранее американское издание New York Times со ссылкой на источники сообщило, что Трамп приказал уволить спецпрокурора по делу РФ Роберта Мюллера в июне 2017 года, но главный юрист Белого дома выступил против этого под угрозой отставки. Трамп опроверг информацию, назвав ее "фейком".

"Российское расследование" спецпрокурора по должности курирует Розенстайн. При этом Мюллер пользуется самостоятельностью в решении вопросов о расследовании.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе.