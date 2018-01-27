Оппозиция Сирии заявила о бойкоте конгресса национального диалога в Сочи

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Сирийская оппозиция приняла решение о бойкоте конгресса национального диалога Сирии в Сочи, запланированного на 29-30 января.

"Переговорный комитет революционных и оппозиционных сил Сирии (СКП) заявляет о бойкоте конгресса в Сочи, созванного Россией 29-30 января", — говорится в Twitter ВКП (Высшего комитета по переговорам).

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Конгресс нацдиалога Сирии запланирован в Сочи 30 января. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев ранее отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней.

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Напомним, генштаб Турции ранее объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Незадолго до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в Африне. По данным генштаба, в операции участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей. Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии.