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    В США зафиксировали масштабную эпидемию гриппа

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    Эпидемия сезонного гриппа в США продолжается уже три недели и затронула практически все штаты. К весне гриппом переболеют до 34 миллионов американцев, сообщили в CDC.
    Маска. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Эпидемия сезонного гриппа в США приблизилась к показателям пандемии 2009 года — так называемого "свиного гриппа", сообщил в пятницу Центр по контролю и предупреждению заболеваний при правительстве США (CDC).

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    "Речь идет о наибольшей активности гриппа с 2009 года", — сказал журналистам директор представитель CDC Дэн Джерниган.

    По его словам, эпидемия продолжается уже три недели и затронула практически все штаты. К весне гриппом переболеют до 34 миллионов американцев, считает специалист. По его словам, при обычной сезонной эпидемии гриппа в США умирает около 56 тысяч человек.

    По его словам, гриппом больны 6,6% людей, обращающихся сейчас в американские больницы, в 2009 году этот показатель составил 7,7%.

    В этом году сезонным штаммом стал наиболее распространенный H3N2, тогда как в 2009 году эпидемию вызвал штамм H1N1 — "свиной грипп". При этом штамм H3N2 опаснее "свиного гриппа", потому что на него хуже действуют вакцины.

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