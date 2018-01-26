"Оставьте Украину". Президент Польши обратился к РФ

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда призвал Российскую Федерацию оставить Украину в покое. Об этом лидер Польши сказал на панельной дискуссии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

В частности, у участников дискуссии спросили об их ожиданиях в развитии отношений с Россией в 2018 году. "Каково мое сообщение? Оставьте Украину. Это мое сообщение", – отметил Дуда.

Вместе с тем президент Польши добавил: "Мы должны сохранять двери Европейского Союза открыты для новых стран. Мы должны сохранять политику открытых дверей. Это является одним из наиболее важных элементов хорошего будущего для Европейского Союза, по моему мнению, особенно при выходе Британии из ЕС".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ходе двусторонней встречи с президентом Польши Анджеем Дудой договорился повысить уровень комиссии по спорным историческим вопросам двух стран, комиссия будет представлена вице-премьерами.