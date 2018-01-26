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    В Польше приняли закон о запрете "бандеровской идеологии"

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    Украина - Польша: мосты почти сожжены (338)

    (обновлено: )1159230
    Как уточняют польские СМИ, закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, которые сотрудничали с Третьим рейхом во время Второй мировой войны и ответственны за события на Волыни.
    Сейм Республики Польша
    JANEK SKARZYNSKI / AFP

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Сейм Польши  26 января принял закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии", передает польское издание Do Rzeczy.

    Сообщается, что в Сейме приняли пакет законопроектов, которые предусматривали изменения в закон об Институте национальной памяти Польши, в частности, запрет так называемой "бандеровской идеологии".

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    Изменения были приняты большинством голосов. Сообщается, что закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, которые сотрудничали с Третьим рейхом во время Второй мировой войны и ответственны за события на Волыни и Восточной Малой Польше.

    На основании закона возможно открытие уголовных дел в отношении лиц, которые отрицают вину украинских националистов за преступления против поляков.

    Ранее Польша призвала ООН признать геноцид поляков со стороны украинских националистов.

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