В Польше приняли закон о запрете "бандеровской идеологии"

JANEK SKARZYNSKI / AFP

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Сейм Польши 26 января принял закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии", передает польское издание Do Rzeczy.

Сообщается, что в Сейме приняли пакет законопроектов, которые предусматривали изменения в закон об Институте национальной памяти Польши, в частности, запрет так называемой "бандеровской идеологии".

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Изменения были приняты большинством голосов. Сообщается, что закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, которые сотрудничали с Третьим рейхом во время Второй мировой войны и ответственны за события на Волыни и Восточной Малой Польше.

На основании закона возможно открытие уголовных дел в отношении лиц, которые отрицают вину украинских националистов за преступления против поляков.

Ранее Польша призвала ООН признать геноцид поляков со стороны украинских националистов.