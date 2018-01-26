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    В Польше взорвался газопровод. Фотофакт

    (обновлено: )23201
    Взрыв газа произошел из-за разгерметизации газопровода. Взрыв привел к пожару, который распространился на четыре жилых дома и одно здание хозяйственного назначения.
    В Польше произошел взрыв на газопроводе
    rmf.fm

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В местности Мурована-Гослина около Познани в ПОльше в ночь на пятницу произошел взрыв на газопроводе, сообщает "Радио Польша".

    Как сообщается, взрыв газа произошел из-за разгерметизации газопровода.

    rmf.fm/
    В Польше произошел взрыв на газопроводе

    "Взрыв привел к пожару, который распространился на четыре жилых дома и одно здание хозяйственного назначения. Жители домов эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал. Тушение огня длилось почти 2 часа", – говорится в сообщении.

    rmf.fm/
    В Польше произошел взрыв на газопроводе

    По данным СМИ, из-за взрыва эвакуировали 20 человек.

    Ранее взрыв прогремел в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, в результате чего были эвакуированы порядка 40 человек.

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