В Польше взорвался газопровод. Фотофакт

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В местности Мурована-Гослина около Познани в ПОльше в ночь на пятницу произошел взрыв на газопроводе, сообщает "Радио Польша".

Как сообщается, взрыв газа произошел из-за разгерметизации газопровода.

rmf.fm/ В Польше произошел взрыв на газопроводе

"Взрыв привел к пожару, который распространился на четыре жилых дома и одно здание хозяйственного назначения. Жители домов эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал. Тушение огня длилось почти 2 часа", – говорится в сообщении.

rmf.fm/ В Польше произошел взрыв на газопроводе

По данным СМИ, из-за взрыва эвакуировали 20 человек.

Ранее взрыв прогремел в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, в результате чего были эвакуированы порядка 40 человек.