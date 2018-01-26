В Таиланде горел аэропорт. Эвакуированы более 1 тыс человек

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В пятницу, 26 января, более 1 тысячи человек были эвакуировали из здания аэропорта города Кхонкен в Таиланде из-за пожара на третьем этаже.

Как сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post, пожар возник на третьем этаже здания третьего терминала аэропорта около 07.00 и быстро распространился на всю площадь крыши здания. В результате своевременной эвакуации пассажиров и сотрудников аэропорта удалось избежать жертв. Пострадавших при пожаре нет, говорится в сообщении.

bangkokpost.com Пожар в аэропорту Таиланда

Пожарным, немедленно прибывшим на место, понадобилось более часа, чтобы полностью погасить пламя. Аэропорт Кхонкена в настоящее время закрыт для вылета и прибытия, все прибывающие рейсы перенаправлены в аэропорты соседних провинций, сообщает газета.

bangkokpost.com Пожар в аэропорту Таиланда

Напомним, пожар возник на первом этаже больницы имени короля Седжона в городе Мильян провинции Кёнсан-Намдо в Южной Корее утром в 07.32 в пятницу и на его тушение ушло около двух часов. Погибли более 40 человек.