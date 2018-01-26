Трамп поставил условие для признания 1,8 млн нелегалов

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп предложил конгрессу законопроект, согласно которому 1,8 миллиона незарегистрированных иммигрантов, прибывших в США в детском возрасте, смогут получить американское гражданство.

Как пишет New York Times со ссылкой на представителя в Белом доме, такое предложение от президента поступило в обмен на выделение средств на создание стены с Мексикой.

Издание отмечает, что в администрации надеются на принятие этого плана конгрессом. Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на источник в Белом доме, что Трамп готов подписать такой законопроект. В то же время план Трампа, "по которому, как надеются в Белом доме, сенат проголосует в начале февраля, потребует от конгресса выделить 25 миллиардов долларов "трастового фонда" для постройки стены на южной границе с Мексикой", пишет Рейтер.

По данным агентства, представленный Белым домом план предполагает сворачивание программы выдачи виз по лотерее, ограничение выдачи грин-карт и гражданства супругам и маленьким детям. "План Белого дома потребует от конгресса дать согласие ускорить депортацию новых нелегальных иммигрантов из стран, которые не граничат с США", — сообщает агентство со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс говорила, что администрация США представит новые законодательные инициативы по миграции 29 января. По ее словам, законодательный проект будет компромиссом, "который могут поддержать члены обеих партий (республиканцы и демократы)". По ее словам, законопроект будет содержать четыре согласованных аспекта: охрану границ и ликвидацию "лазеек" в законах, прекращение так называемой "цепной" или семейной миграции, отмену визовых лотерей и "постоянное решение" по программе DACA, которая позволяет оставаться в США детям мигрантов или мигрантам, прибывшим в страну в детском возрасте и не имеющим легального статуса.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил так называемую программу DACA, которая откладывала возможность депортации для более чем 750 тысяч незаконных иммигрантов, приехавших в США в детском возрасте. Решено не депортировать нелегалов, которым ранее были выданы временные разрешения, но новые разрешения власти выдавать отказались. Трамп хочет, чтобы конгресс в течение полугода принял соответствующий закон с новыми нормами вместо действовавшего ранее указа, принятого Бараком Обамой в 2012 году.