наверх
25.01.201814:16
Курсы валют НБУ
  • USD28.87+ 0.00
  • EUR35.65+ 0.30
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп прилетел в Давос на шести вертолетах

    Тема:

    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов? (38)

    (обновлено: )21003
    Перед прилетом Дональда Трампа в Швейцарию специально ради него на 30 минут был закрыт прием других бортов в Цюрихе. В Давос американский президент прилетел на вертолете.
    Вертолет Дональда Трампа приземлился в Давосе
    Фото Facebook Валерий Калныш

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп прибыл в Давос на Всемирный экономический форум.

    Президент США сначала прилетел самолетом в швейцарский Цюрих, после чего на вертолете его доставили в Давос.

    Читайте также: Что будет с аграриями Украины после Давоса? Прогноз Юлии Порошенко

    "Трамп прилетел в Цюрих. Шороху надел знатного — специально ради него аэропорт, на время посадки и пересадки, прекратил прием других бортов. Швейцарские СМИ говорят — на 30 минут. Из Цюриха он отправился вертолетом в Давос. И еще 6 вертолетов вместе с ним)", — сообщает на своей странице в Facebook украинский журналист Валерий Калныш.

    Фото Facebook Валерий Калныш
    Кортеж Дональда Трампа в Давосе

    Напомним, ожидается, что во время форума в Давосе произойдет встреча президента Украины Петра Порошенко с Трампом. Глава украинского государства уже провел переговоры с главой МВФ Кристин Лагард и вице-президентом Еврокимиссии Марошем Шефчовичем.

    Смотрите также: Встречи, рукопожатия, речи. Порошенко на форуме в Давосе

    На полях форума Порошенко также пообщался с зятем Дональда Трампа — Джаредом Кушнером и пригласил его посетить Украину.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко в Давосе провел встречу с швейцарским коллегой Аленом Берсе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов бензовозы
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Курт Волкер
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?