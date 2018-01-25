Трамп прилетел в Давос на шести вертолетах

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп прибыл в Давос на Всемирный экономический форум.

Президент США сначала прилетел самолетом в швейцарский Цюрих, после чего на вертолете его доставили в Давос.

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"Трамп прилетел в Цюрих. Шороху надел знатного — специально ради него аэропорт, на время посадки и пересадки, прекратил прием других бортов. Швейцарские СМИ говорят — на 30 минут. Из Цюриха он отправился вертолетом в Давос. И еще 6 вертолетов вместе с ним)", — сообщает на своей странице в Facebook украинский журналист Валерий Калныш.

Фото Facebook Валерий Калныш Кортеж Дональда Трампа в Давосе

Напомним, ожидается, что во время форума в Давосе произойдет встреча президента Украины Петра Порошенко с Трампом. Глава украинского государства уже провел переговоры с главой МВФ Кристин Лагард и вице-президентом Еврокимиссии Марошем Шефчовичем.

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На полях форума Порошенко также пообщался с зятем Дональда Трампа — Джаредом Кушнером и пригласил его посетить Украину.