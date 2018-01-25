"Целовал лицо и ниже". Дэвида Копперфильда обвинили в попытке овладеть 17-летней

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. 61-летнего американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах. Бывшая модель Бритни Льюис заявила, что Дэвид пытался овладеть ею, когда ей было всего 17 лет. Об этом женщина рассказала журналистам издания The Wrap.

"Я помню, как он меня раздел. Он целовал мое лицо и затем спускался ниже по моему телу",— говорит Льюис.

Познакомилась Бритни с иллюзионистом в 1998 году в Японии на конкурсе красоты. После мероприятия Копперфильд и модель встретились в одном из отелей Калифорнии.

Как предполагает бывшая манекенщица, Дэвид подсыпал ей что-то в один из бокалов — именно поэтому она не поняла, как оказалась в его гостиничном номере. Что произошло дальше, кроме поцелуев, женщина также не помнит.

"Утром он хотел убедить меня, что ночью ничего не было, потому что я была несовершеннолетняя. Да, следов не было, но он мог использовать презерватив", – сказала Бритни.

Смотрите также: Против неравенства и сексдомогательств. Как в США вручали "Золотой глобус"

В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.

В то же время ранее группа из 100 женщин, в числе которых французская актриса Катрин Денёв, немецкая актриса Ингрид Кавен и французская писательница Катрин Милле, в открытом письме выступили против волны "ненависти к мужчинам", которая возникла после серии материалов о домогательствах.